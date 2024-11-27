العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تحمل أسلحة عبرت من مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط، يوم الأربعاء، مسيرة تحمل أسلحة عبرت من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال بيان للجيش إن المسيرة كانت تحمل أربع بنادق وخمس خراطيش ومئات الرصاص. وأوضح أنه جرى تحويل الأسلحة والذخائر إلى القوات الأمنية لإجراء المزيد من التحقيقات.

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