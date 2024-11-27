انت الأن تتابع خبر فرمان جديد من كولر استعدادا لمباراة البنك الأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي الفريق رحلة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك في إطار خطة إعداد الفريق استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وفي سياق متصل واصل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء دون راحة، بعد الفوز أمس على ستاد أبيدجان الإيفواري، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره البنك الأهلي، في رابع جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل مران الأهلي

أدى لاعبو لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، للتخلص من الإجهاد، بعد أن تغلب الفريق أمس ‏الثلاثاء على فريق استاد أبيدجان الايفواري في الجولة الأولى من دور المجوعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

كما حرص مارسل كولر المدير الفني على الاجتماع باطاقم المعاون للترتيب للمرحلة القادمة، والتي تشهد خوض مباراة البنك الاهللي، ثم ‏السفر لمواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.‏

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة النادي الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وكان النادي الأهلي فاز أمس على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ثنائي الأهلي يطير غدًا إلى النمسا

يطير محمد هاني وكريم فؤاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا الخميس إلى النمسا، من أجل إجراء العديد من الفحوصات الطبية والتأهيلية، تحت إشراف مجموعة من الأطباء المتخصصين، في إطار برنامجهم العلاجي للتعافي من الإصابة.

ويعاني محمد هاني من الإصابة بجزع فى الرباط الصليبي الخلفي، بينما تعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع بالرباط الصليبي.

وفي سياق آخر استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاستمرار بالدفع بمهاجم الفريق محمود كهربا في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر خلال مباراة البنك الأهلي بالدوري وذلك بعد تألقه أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة الأهلي وستاد أبيدجان التي أقيمت أمس في دوري أبطال أفريقيا تألق محمود كهربا، حيث تمكن من إحراز هدفين خلال اللقاء بجانب صناعة هدف لـ حسين الشحات.

مباراة الأهلي واستاد أبيدجان