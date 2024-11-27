العالم اليوم - فيديو.. قوات مصرية تستعد للمشاركة في مهمة إفريقية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. قوات مصرية تستعد للمشاركة في مهمة إفريقية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:27 مساءً - تفقد وزير الدفاع قائد الجيش المصري عبد المجيد صقر، الأربعاء، عددا من وحدات القوات المسلحة المقرر مشاركتها في إحدى مهام الاتحاد الإفريقي، بحضور رئيس الأركان أحمد خليفة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وذكر بيان للجيش أن قائد المنطقة المركزية العسكرية عبد المعطي علام، أكد في كلمة ألقاها خلال الجولة حرص القيادة العامة على دعم المنطقة المركزية بأحدث الإمكانيات التدريبية، لضمان إعداد وتدريب متميز للقوات المشاركة ضمن مهام الاتحاد الإفريقي.

وخلال الجولة، استمع القائد العام إلى شرح تفصيلي عن إجراءات الإعداد والتجهيز الفني والإداري للقوة المشاركة، التي تتم وفقا لأسس علمية باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات التكنولوجية المتطورة.

كما مر على ميادين التدريب والفصول التعليمية المزودة بأحدث الوسائل التأهيلية في مختلف التخصصات، وتفقد عددا من الأنشطة التدريبية التي "أظهرت مستوى راقيا للقوات يؤهلها لتنفيذ المهام الموكلة إليها لدعم الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، بما يعكس التزام مصر التاريخي تجاه أشقائها"، وفق البيان.

وأكد صقر أن "مشاركة القوات المسلحة المصرية في البعثة الأممية تأتي في إطار دور مصر الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساهمتها الفاعلة في مواجهة تحديات السلم والأمن الدوليين وإرساء مبادئ السلام والاستقرار".

وطالب العناصر المشاركة أن يكونوا "نموذجا يحتذى به في الانضباط والالتزام والعمل بشرف وأمانة"، مشيرا إلى أنهم "خير سفراء لمصر والقوات المسلحة خارج حدود الوطن".