انت الأن تتابع خبر صفقة مفاجئة للنصر: عمر هوساوي ينضم للفريق في خطوة كبيرة لتدعيم هذا المركز الحيوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة مفاجئة ومثيرة، أعلن نادي النصر رسميًا عن انضمام النجم السابق للفريق والمنتخب السعودي، عمر هوساوي، إلى صفوف الإدارة الرياضية للنادي. ووفقًا لما نشره النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فإن هوساوي سيشغل منصب مساعد المدير الرياضي لقطاع الفريق الأول لكرة القدم، ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته بعد اعتزاله اللعب.

اللاعب الذي تألق في صفوف النصر لعدة سنوات، وكان قائدًا للفريق، سيواصل تقديم خبراته ومعرفته في هذا الدور الإداري، ليضيف مزيدًا من القوة إلى الهيكل الإداري للنادي.

أعلن نادي النصر مساء اليوم بشكل رسمي عن انضمام اللاعب الدولي السابق عمر هوساوي إلى إدارة قطاع كرة القدم بالنادي. وأكد النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن هوساوي سيشغل منصب مساعد المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم، ليواصل مشواره في عالم كرة القدم بعيدًا عن الملعب.

يذكر أن عمر هوساوي كان قد انضم إلى صفوف النصر عام 2011، وحقق مسيرة ناجحة مع الفريق، حيث قضى تسع سنوات ارتدى خلالها قميص "العالمي" وتوج بأربع بطولات، شملت ثلاث بطولات دوري سعودي بالإضافة إلى كأس ولي العهد. وفي عام 2020، رحل هوساوي عن النصر لينضم إلى نادي الاتحاد، حيث لعب لمدة أربع سنوات قبل أن يعلن اعتزاله نهاية الموسم الماضي.

الخطوة الجديدة تأتي ضمن خطة النادي لتطوير قطاع كرة القدم، وتعكس رغبة النصر في الاستفادة من الخبرات الواسعة التي اكتسبها هوساوي خلال مسيرته الرياضية كلاعب دولي وقائد لفريقه.