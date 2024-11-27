وزارة العمل : توفير فرص عمل لذوي همم بجنوب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - وفي ضوء المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، والتي أطلقها معاليدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، وذلك من أجل تحسين جودة الحياةوالخدمات المقدمة لجموع المواطنين في مختلف جوانب الحياة، فضلاً عن تنمية العنصرالبشري بإعتباره أحد المحاور التي ترتكز عملية التنمية التي تنفذها الدولة المصريةفي المرحلة الراهنة..دمج ذوي الهمم في سوق العمل، استقبلت مديرية العمل بمحافظهجنوب سيناء ، ذوي الهمم الباحثين عن فرص عمل حيث وفرت المديريه فرص عمل لائقة لهمبالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ لدمجهم فى سوق العمل ، تنفيذاً لتوجيهاتفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج وتشغيل ذوى الهمم فى سوقالعمل ، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دفع خطط التنمية فى ظل الجمهوريةالجديدة ، يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة العمل ومديرياتها التي تبذلها لتنفيذ تلكالتوجيهات الرئاسية على أرض الواقع بالمحافظات ، من خلال تنفيذ خطة شاملة لدعم ذويالهمم وحصرهم فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، والتشديد على إستيفاءالنسبة المقررة قانوناً بواقع 5 % من إجمالى عدد العاملين بها وفقاً لأحكام قانونرعاية ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، وكذلك تطبيقاً لأحكام قانونالعمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فى هذا الشأن .

وأوضحت السيده الاستاذه وفاء نجاح مدير عاممديريه العمل بجنوب سيناء ،أنه تم توفير عدد 15 فرصة عمل لذوى الهمم بفندقسافوي بمدينه شرم الشيخ وتم تسليم العقودبمقر ديوان عام المديرية ،وأضافتايضا أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذتوجيهات معالي وزير العمل محمد جبران، والسيد اللواء الدكتور / خالد مبارك ، محافظجنوب سيناء ، بتكثيف الجهود والتعاون معكافة الوزارات، والجهات ذات الصلة من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "بدايةجديدة" لبناء الإنسان، والتي تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميعالمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي كافة مناحي الحياة.