وزارة العمل تشارك فى ورشة عمل متخصصة لمناقشة ”منهجية إعداد دليل التصنيف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - شاركت وزارة العمل ، في ورشة عمل متخصصة لمناقشة "منهجية إعداد دليل التصنيف المهني الأوروبي" ، وكيفية الاستفادة منه في تطوير وتحديث دليل التصنيف المهني المصري ، بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للتدريب ETF ، تناولت فعاليات الورشة التي شارك فيها ممثلين عن الوزارات المعنية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في إعداد الدليل الأوروبي : منهجية بناء التصنيف الاوروبي، وكيفية ربط التصنيفات المحلية بكافة الدول الأوروبية على اختلاف أسواق العمل بها ، فضلاً عن مناقشة أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي في دراسة سوق العمل المحلي ، حيث تسهم تلك التكنولوجيا في تحليل السوق وإبراز الوظائف المستحدثة ، افتتحت فعاليات ورشة العمل رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، والتي أكدت في كلمتها على تطلعها لتحقيق الاستفادة القصوى من التجربة الأوروبية ، وأن "الدليل " يعد أداة استراتيجية تساهم في تنظيم سوق العمل ودعم السياسات الوطنية للتوظيف .

وأشارت الوزارة فى بيان لها ، إلى أن هذه " الورشة" تعتبر هي الأولى ضمن سلسلة من الورش سيتم عقدها بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للتدريب ، حيث ستتلقى الوزارة الدعم الفني خلال مختلف مراحل إعداد وتطوير التصنيف المهني المصري، لضمان التكامل مع المعايير العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل الوطني.وتقوم لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري بدراسة إمكانية ربطه بالدليل الأوروبي ، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في تحديث برامج التدريب في مصر.

من جانبها أشادت أحلام فاروق منسق ومدير مشروعات بالمؤسسة التدريبية، بتنوع الجهات المشاركة في إعداد الدليل المصري، الأمر الذي يعكس جدية وعمق العمل المبذول ، مشيرة الى أن المؤسسة تعمل على تعزيز التعاون مع وزارة العمل في مختلف المجالات من خلال تقديم الدعم الفني اللازم للخروج بدليل مصري يعكس الصورة الحقيقية لسوق العمل المحلي ، كما شارك في ورشة العمل ممثلين عن : الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل ، ومركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ووزارات التخطيط والتعاون الدولي ، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والإنتاج الحربي ، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومصلحة الكفاية الإنتاجية ..