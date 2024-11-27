"ويجز أخويا الصغير وأنا مسامحه".. رامي صبري ينهي خلافاته مع مطرب الراب ويجز

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان رامي صبري على إنهاء الخلاف مع مغني الراب ويجز، بعد التوتر الذي حدث بينهما مؤخرًا بسبب تصريحات متبادلة حول ترتيب النجوم في وتأثير موسيقى الراب، مما عكس روح التعاون والاحترام بين الفنانين في الساحة الغنائية، ويتسعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنان رامي صبري

رسالة تامر حسين

في سياق متصل نشر الشاعر تامر حسين منشورًا يدعم من خلاله كلًا من الفنان رامي صبري والفنان ويجز من خلال منشور جاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، قال فيه: "شهادتى فيك مجروحة يا رامي صبري أنت صوت عبقرى مش محتاج رأيي وشهادتي وكل سنة عندك وانت ناجح ومكسر الدنيا ولسه شايف ترتيب أنغامى أنت رقم ٢ ف الإستماع بعد الهضبة ألبوم مكانك وفى الصدارة".



وتابع: "تصريح مش موفق مِن ويجز رغم انى شفت له أكتر من لقاء كان راجل مُثقف ومُهذب جايز يكون واخد على خاطره ُ أو فِهم كلامك غلط انما الأرقام اللى قالها مش أرقامك ولا الطريقة مُناسبه وإنت الكبير ياروما".

رد رامي صبري

ومن جانبه قام الفنان رامي صبري بمشاركه المنشور وعلق قائلا:

"حبيبي تامر حسين الشاعر الكبير العظيم شكرا على كلامك الجميل زيك ويجز أخويا الصغير وانا مسامحه حصل خير".