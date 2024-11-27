أبو الغيط يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ويؤكد: خطوة مهمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بدخول اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل حيز التنفيذ، مشيرا في تصريح له فور عودته الي القاهرة اليوم أن "الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو التهدئة وحقن الدماء ويتعين تنفيذه بشكل كامل ودقيق حتي يتمكن لبنان من استعادة عافيته في اقرب وقت".

وشدد أبو الغيط في تصريحاته على أن "الشعب اللبناني عانى الكثير خلال هذه الحرب التي اسقطت الاف الضحايا بين المدنيين، واحدثت دمارا كبيرا بالبنية الاساسية"، موضحاً ان " الاتفاق يمثل فرصة مهمة للشعب اللبناني لالتقاط الانفاس واعادة ترتيب الوضع السياسي الداخلي، خاصة ما يتصل بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور دام لما يزيد على عامين".

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن ابو الغيط تأكيده علي ضرورة انهاء اجراءات الانسحاب الاسرائيلي من كامل الاراضي اللبنانية في اقرب وقت ممكن، توطئة لعودة النازحين لديارهم.

واوضح المتحدث أن الامين العام اكد في الخصوص علي أهمية تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 بكافة مندرجاته، كما أثني علي جهد الوسطاء للتوصل الي هذا الاتفاق وفي مقدمتهم الولايات المتحدة مشددا في الوقت ذاته علي ضرورة تكثيف العمل للوصول الي اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة في اقرب الآجال.