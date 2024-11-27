العالم اليوم - بعد وقف الحرب.. حزب الله يستعد لإقامة جنازة شعبية لنصر الله

انتم الان تتابعون خبر بعد وقف الحرب.. حزب الله يستعد لإقامة جنازة شعبية لنصر الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - أعلن مسؤول بحزب الله، يوم الأربعاء، إن الميليشيا اللبنانية المرتبطة بإيران تتأهب لإقامة جنازة شعبية لأمينه العام السابق حسن نصر.

وقال محمود القماطي المسؤول السياسي لحزب الله إن الحزب يستعد لإقامة جنازة شعبية لزعيمه الراحل حسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية في سبتمبر الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "نحضر اليوم لتشييع الشهـيدين السيد حسن نصـر الله والسيد هاشم صفي الدين، الذي سيكون استفتاء شعبيا وسياسيا لتبني نهج المقـاومة".

وفيما لم يتم تحديد موعد للجنازة، لكن مصادر قريبة من حزب الله قالت إنها ستكون في وقت قريب.

وقالت المصادر إن المنظمين أرادوا منح أنصار نصر الله الوقت الكافي للتأقلم مع الظروف الحالية بعد دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ صباح يوم الأربعاء.

وقد تم إجبار الكثير منهم على مغادرة منازلهم وهم حاليا يعودون إليها.