فيلم "مين يصدق" لزينة أشرف عبدالباقي يتصدر مؤشرات البحث

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم " مين يصدق" للمخرجة زينة أشرف عبدالباقي تريند مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد العرض الخاص للفيلم الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، وطرحه للجمهور بداية من اليوم في جميع السينمات.

العرض الخاص لـ فيلم "مين يصدق"

وحضر العرض الخاص أمس نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد حلمي ويوسف الشريف وأمير كرارة ومصطفى خاطر وأشرف زكي وسيد رجب وصدقي صخر ولبنى ونس وحمدي الميرغني وبسمة، وتايسون ومحمد أنور ووائل العوني وأبرام نشأت ومصطفى بسيط والمخرج عمرو عرفة والمنتجة شاهيناز العقاد والمنتج جابي خوري وعدد من نجوم مسرح مصر في أجواء احتفالية وإشادات واسعة للفيلم.

قصة فيلم "مين يصدق"

وتدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

فيما يظهر في الفيلم العديد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم أشرف عبد الباقي وشريف منير وأحمد رزق وسليمان عيد.

صناع فيلم "مين يصدق"

فيلم مين يصدق هو من بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.