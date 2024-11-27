الجيش اللبناني يحذر المواطنين
طالب الجيش اللبناني المواطنين بعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.
ودعا الجيش اللبناني في بيان، اليوم، المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، خاصة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات الكيان الإسرائيلي، حفاظا على سلامتهم، من التعرض لإطلاق نار من قوات الاحتلال.
وناشد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جميع العائدين إلى قراهم وبلداتهم في جنوب لبنان، عدم التسرع وانتظار توجيهات قيادة الجيش حفاظا على أمنهم وسلامتهم وتمكين جميع النازحين من العودة التدريجية إلى منازلهم وقراهم.
وفي وقت سابق أكد الجيش اللبناني مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال انتشار وحداته في الجنوب، تنفيذا لتكليف الحكومة اللبنانية، وبالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وذلك في إطار تطبيق القرار 1701، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن مساء أمس الثلاثاء، أن لبنان والكيان الإسرائيلي وافقا على وقف لإطلاق النار، والذي دخل بالفعل حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء. وتعهدت الولايات المتحدة وفرنسا، في بيان مشترك بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، بقيادة الجهود الدولية من أجل بناء قدرات الجيش اللبناني ودعم الاقتصاد اللبناني، مؤكدتين أنهما ستعملان على ضمان التنفيذ التام للاتفاق.
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