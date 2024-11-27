محافظ شمال سيناء يلقي محاضرة لمتدربي دورة أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالعريش ويسلم الشهادات للخريجين (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:35 مساءً - ألقى اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، محاضرتين لمتدربي الدورة التدريبية التي نفذتها أكاديمية ناصر العسكرية العليا بمدينة العريش، وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة العريش، والمحاضرة الثانية في قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بالعريش.

واستعرض المحافظ خلال المحاضرة، التهديدات التي تتعرض لها مصر علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والإجراءات المتخذة للحد من هذه التهديدات.

وأكد المحافظ أنه لا توجد تنمية حقيقية بشمال سيناء إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بشمال سيناء في شتي القطاعات في أعقاب الانتهاء من الإرهاب.

وأشار المحافظ إلي أن مصر الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية ، وأن مصر قدمت الكثير من الشهداء من أجل فلسطين، مستعرضا الجهود المصرية المبذولة في احتواء الموقف في قطاع غزة.

ووجه محافظ شمال سيناء الشكر لأعضاء هيئه التدريس من الأكاديمية العسكرية للعلوم الاستراتيجية على جهودهم خلال المحاضرات التي قدموها للمتدربين على مدار أربعة أيام لقاعة مركز اعلام العريش.

وسلم محافظ شمال سيناء شهادات اجتياز الدورة على الخريجين في الحفل الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية الدولية بحضور الدكتور رائد عبد الناصر ومحمد حافظ حجاب وحين المأذون.

وشارك بالدورة عدد من القيادات التنفيذية ومشايخ ورموز القبائل ومن بينهم مرزق رزيق ، رئيس مركز ومدينة الحسنة والشيخ حميد منصور والشيخ سعيد صباح وحسن مبارك رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر ببير العبد وسعدبة محمود مدير مديرية التضامن الأسبق والنائب عطية ابو قردود والنائب عزيز مطر عضو مجلس النواب والشيخ عزمي ابو مليح.