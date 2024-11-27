إنتهاء الشوط الأول بين ليفربول والريال بالتعادل السلبي بدورى الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:35 مساءً - حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة ليفربول الإنجليزي مع ضيفه فريق ريال مدريد الإسباني، والمقامة حاليا على ملعب "آنفيلد"، في ختام مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدورى لبطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى.

ونجح راؤول أسينسيو في إنقاذ فريقه ريال مدريد من استقبال الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، بعد أن لمس الكرة بعد أن تصدى لها كورتوا، وكادت أن تدخل المرمى قبل أن يشتتها من على خط المرمى، في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء.

وكان ليفربول الأكثر سيطرة على مجريات اللعب، وحاول الوصول إلى مرمى الحارس تيبو كورتوا، ولكن نجح في التصدي لجميع هجمات الريدز.

ليفربول ضد ريال مدريد

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: كاليهير.

الدفاع: فان دايك، كوناتي، كونور برادلي وروبرتسون.

الوسط: ماك اليستير، جونز وريان جرافينبيرش.

الهجوم: محمد صلاح، دياز، ونونيز.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، روديجر وميندي.

الوسط: جولر، كامافينجا ومودريتش.

الهجوم: مبابي، بيلينجهام وبراهيم دياز.

ليفربول ضد الريال

ويخوض ليفربول بقيادة مدربه آرنى سلوت، مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعد الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن غريمه مانشستر سيتي، كما يتصدر ترتيب دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة، عقب تحقيق الفوز في أول 4 جولات من النسخة الحالية بنظامها الجديد.

كما يستهدف ليفربول، استغلال عاملي الأرض والجمهور، للثأر من ريال مدريد ، خصوصًا بعد أن غاب الفوز عنه في آخر 8 مواجهات جمعتهما، ومنها خسارته لنهائيين لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد الميرنجي.

ليفربول وريال مدريد

وحصد ليفربول النقاط الـ12، بعد الفوز على ميلان الإيطالي 3-1، وبولونيا الإيطالي 2-0، ولايبزيج الألماني 1-0، وباير ليفركوزن الألماني 4-0.

ويعول آرني سلوت، كثيرا على مواصلة محمد صلاح مسيرة التألق اللافت للنظر خلال مباريات الموسم الحالي ، إذ أحرز النجم المصري 10 أهداف وصنع 6 في الدوري الإنجليزي، ليصبح الأكثر إسهاما بالأهداف في المسابقة حتى الآن خلال الموسم الحالي، بينما في دوري أبطال أوروبا أحرز هدفا وصنع 4 أهداف.

ليفربول وريال مدريد .. حصاد صلاح أمام الملكي

من جانبه، يأمل محمد صلاح تحقيق أول فوز له في تاريخ مواجهاته أمام الفريق الملكي الذي حرمه من التتويج بلقبين إضافيين في دوري أبطال أوروبا، عندما فاز على فريقه ليفربول مرتين في المباراة النهائية في نسختي 2018 و2022.

ولعب صلاح أمام ريال مدريد 8 مباريات سابقة، بينها مواجهتان بقميص روما الإيطالي و6 مواجهات مع ليفربول،، لم يحقق خلالها أي فوز، حيث خسر 7 مرات وتعادل مرة واحدة، وسجل هدفين وصنع هدفا واحدا.

الريال ضد ليفربول .. صدمة غياب فينيسيوس جونيور

في المقابل، يسعى ريال مدريد بقيادة مدربه المخضرم أنشيلوتي إلى تأكيد تفوقه على ليفربول، وتعديل موقفه في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، خصوصا أنه جمع 6 نقاط فقط من أول 4 جولات، بعدما فاز في مباراتين على حساب شتوتجارت الألماني 3-1 وبوروسيا دورتموند الألماني 5-2، وخسر مثلهما أمام ليل الفرنسي 1-0، وميلان الإيطالي 3-1.

وتلقي أنشيلوتي صدمة قبل مواجهة ليفربول، بعدما تأكد غياب نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح الفريق 6 مباريات، بعد إصابته خلال المباراة التي جمعت الفريق أمام ليجانيس في الجولة الأخيرة بالدوري الإسباني، لكن مدرب ريال مدريد يعول كثيرًا على الثنائي الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينجهام من أجل صناعة الفارق وتحقيق الفوز على الريدز وسط ملعبه وجماهيره.

كان آخر فوز حققه ليفربول على ريال مدريد ، في مواجهات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2009، بعد أن فاز الريدز خارج الديار بهدف دون رد وتحقيق الانتصار في الإياب على ملعبه في آنفيلد برباعية دون رد، بينما كان آخر فوز للملكي أمام صلاح ورفاقه بهدفف نظيف في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ16 من نسخة 2022-2023.