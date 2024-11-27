نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ارني سلوت مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ريال مدريد الإسباني بعد قليل بستاد انفيلد ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وريال مدريد مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: اليستر، جرافنبيرش، جونس

خط الهجوم: صلاح، نونيز، دياز.