الرياضة

عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ارني سلوت مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ريال مدريد الإسباني بعد قليل بستاد انفيلد ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وريال مدريد مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: اليستر، جرافنبيرش، جونس

خط الهجوم: صلاح، نونيز، دياز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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