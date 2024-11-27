مال وأعمال

السعودية تدرس اهتمام 25 شركة خاصة بست أندية رياضية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تدرس اهتمام 25 شركة خاصة بست أندية رياضية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:15 مساءً - العربية نت _ قال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اليوم الأربعاء، إن هناك طلبات من 25 شركة للاستثمار في أندية تم طرحها للتخصيص في المملكة من بينها شركات دولية.

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وأضاف الفيصل خلال ملتقى الميزانية، أن العوائد المتوقعة من هذه الفرص هي 500 مليون ريال.

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وأعلنت وزارة الرياضة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص في أغسطس الماضي البدء في طرح 6 أندية رياضية للتخصيص من مختلف الدرجات للمستثمرين المحليين والدوليين، وفقا لـ””.

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وقالت الوزارة أن الأندية هي الزلفي، والنهضة، والأخدود، والأنصار، والعروبة، والخلود، والتي تأتى ضمن المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بناءً على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص (14) ناديًا رياضيًا.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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