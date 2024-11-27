مال وأعمال

الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.8% في الربع الثالث من 2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.8% في الربع الثالث من 2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - سكاي نيوز _ أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في قراءة ثانية اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكي قد سجل نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.8 بالمئة، بما يتماشى مع القراءة الأولى.

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وكان الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم قد نما خلال الربع الثاني بنسبة 3 بالمئة.

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وكان الاقتصاد الأمريكي قد نما بوتيرة أسرع من التوقعات المبدئية في الربع الثاني وسط إنفاق المستهلكين بقوة وتعافي أرباح الشركات في الوقت نفسه، وهو ما ينبغي أن يسهم في استدامة التوسع.

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وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام، في أغسطس الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3 بالمئة، في تعديل بالزيادة فوق نسبة 2.8 بالمئة التي أشارت إليها التقارير الأولية.

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ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 بالمئة في الربع الأول.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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