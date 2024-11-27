نعرض لكم الان تفاصيل خبر موديز ترفع تصنيف 6 مؤسسات سعودية بينها صندوق الاستثمارات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - العربية نت _ أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء رفع تصنيف صندوق الاستثمارات العامة السعودي و”أرامكو” و”سابك”. وشمل قرار “موديز” رفع تصنيف كلا من شركتي الكهرباء السعودية وإس تي سي. وقالت الوكالة إن رفع تصنيف المؤسسات نتيجة القرار برفع تصنيف السعودية ككل.

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