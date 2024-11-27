انت الأن تتابع خبر عباس يصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، إعلانًا دستوريًا يتعلق بمسألة شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية، حيث نص على أنه في حال شغور هذا المنصب، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة مؤقتًا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.



وأوضح عباس في نص الإعلان الدستوري أن القرار يأتي في إطار "حماية النظام السياسي الفلسطيني" والوفاء "بالمسؤولية التاريخية والدستورية" في هذا الوقت الحرج الذي يمر به الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الإعلان يهدف إلى "حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه"، في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بفعل التحديات الداخلية والخارجية.



وأشار عباس في خطابه إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه تهديدًا وجوديًا في مختلف جوانب الحياة بفعل الحرب والإبادة المستمرة، مؤكداً أن "كرامة الوطن هي انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن". وتابع بأن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا الإعلان تتضمن "حرية الإنسان، وسيادة القانون، والمساواة، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية".



ونص الإعلان الدستوري على أن "رئيس المجلس الوطني الفلسطيني" سيتولى مهام رئاسة السلطة مؤقتًا إذا شغر منصب الرئيس في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، على أن تُجرى انتخابات رئاسية حرة ومباشرة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وفقًا للقانون الفلسطيني. وفي حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب "قوة قاهرة"، سيتم تمديد هذه المدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط .