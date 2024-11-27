تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، المواجهة التي تجمع بين دينامو زغرب الكرواتي وبوروسيا دورتموند الألماني، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2024.

ماكسمليان بيير يقود تشكيل بوروسيا دورتموند أمام دينامو زغرب في دوري ابطال أوروبا

ويحتضن ملعب ماكسيمير معقل النادي الكرواتي، المواجهة المثيرة بين دينامو زغرب وبوروسيا دورتموند، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحت صافرة الحكم الدولي الفرنسي كليمان توربين.

وقد أعلن التركي نوري شاهين مدرب البوروسيون، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة اليوم، وجاء كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: جوريجل كوبيل.

▪︎خط الدفاع: بن سبعيني - شلوتربيك - أنتون - فيليكس نميشا.

▪︎خط الوسط: باسكال جروس - مارسيل سابيتزر - جوليان براندت.

▪︎خط الهجوم: جيتنيز - دونيل مالدين - ماكسمليان بيير.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز التاسع في ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي النادي الكرواتي في المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط.

القنوات الناقلة لمواجهة بوروسيا دورتموند ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ودينامو زغرب، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لموسم 2025/2024، وتحديدًا على قناة bein sports HD5.