نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماك أليستر يسجل التقدم لليفربول أمام ريال مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
سجل ماك اليستر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هدف التقدم لفريقه أمام نظيره ريال مدريد الإسباني في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد انفيلد ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا.
وسجل الأرجنتيني ماك اليستر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هدف التقدم لفريقه أمام نظيره ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 52 صنع برادلي واصبحت النتيجة ١-٠ للريدز.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.