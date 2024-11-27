إيشو يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك بلاك بولز بكأس الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح أحمد عبدالرحيم إيشو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز الهدف الأول للفارس الأبيض في شباك بلاك بولز بطل موزمبيق، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إيشو يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك بلاك بولز

جاء الهدف في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق لاعب وسط الزمالك أحمد عبدالرحيم إيشو.

تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"..

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء

محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.