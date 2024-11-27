نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الإنجليزي أستون فيلا لمواجهة نظيره الإيطالي يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا. وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك. وكشف تياغو موتا المدير الفني للفريق الإيطالي، عن تشكيل فريقه الرسمي وجاء كالآتي حراسة المرمى: دي جريجوريو.

الدفاع: نيكولو سافونا- فيديريكو جاتي- بيير كالولو- أندريه كامبياسو.

الوسط: مانويل لوكاتيلي- تيون كوبمينيريس- تورام.

الهجوم: فرانسيسكو كونسيساو- تيموثي وياه- كينان يلدز. و أعلن اوناي ايمري تشكيل فريق استون فيلا وجاء كالاتي: حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش- ديوجو كارلوس- ب أو توريس- لوكاس دين.

وسط الميدان: بوباكار كامارا- مورجان روجرز- يوري تيليمانس.

خط الهجوم: ليون بايلي- أولي واتكينز- جون مكجين.