العالم اليوم - بنك الاتصالات الصيني يفتتح فرعاً في مركز دبي المالي العالمي

انتم الان تتابعون خبر بنك الاتصالات الصيني يفتتح فرعاً في مركز دبي المالي العالمي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - أعلن بنك الاتصالات الصيني، أحد أقدم المؤسسات المالية وأول بنك وطني مملوك للدولة الصينية، افتتاح مكتب جديد له في مركز دبي المالي العالمي في دولة الإمارات، معززاً بذلك وجوده العالمي في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلن مركز دبي المالي العالمي في بيان، الأربعاء، أن بنك الاتصالات الصيني قد اختار المركز لإطلاق مكتبه الجديد، نظراً لإطاره القانوني والتنظيمي ومنظومته المالية المتينة.

ويعد بنك الاتصالات الصيني خامس أكبر بنك في الصين وخامس بنك صيني يفتتح مكتباً له في مركز دبي المالي العالمي، الذي يضم حالياً أكثر من 45 شركة صينية.

كما تلقى المركز اهتماماً من عدد من البنوك وشركات الأوراق المالية من الصين وهونغ كونغ، والتي تتطلع إلى تعزيز تواجدها والتوسع في المنطقة.

وسيعمل افتتاح فرع لبنك الاتصالات الصيني ضمن منطقة مركز دبي المالي العالمي على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من خلال الاستفادة الكاملة من قدرات المركز ومكانته بالإضافة إلى مزاياه الإقليمية والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لدبي.

ويتزامن الافتتاح مع مرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين، ويتوافق مع ذكرى مرور 20 عاماً على تأسيس مركز دبي المالي العالمي.

وقال جيمينج شو، رئيس مجلس المشرفين في بنك الاتصالات الصيني: "يعتبر مركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً دولياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويتطلع البنك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمركز، إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة نتيجة للنمو السريع الذي تشهده المنطقة والتعاون المتنامي بين الصين والإمارات".

من جانبه اعتبر عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أن افتتاح البنك لفرعه الجديد، يشكل جزءاً أساسياً من المنظومة البيئية المزدهرة حيث ينضم إلى أكثر من 230 بنكاً، و27 من أصل 29 بنكاً مؤثراً على مستوى العالم، يتخذون من مركز دبي المالي العالمي منصة للاستفادة من المنطقة الزمنية الاستراتيجية لدبي، والبيئة القانونية والتنظيمية الداعمة، فضلاً عن الوصول إلى أكبر مجموعة من الخدمات المالية في المنطقة.