محمد صلاح اليوم.. معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - نقدم معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024 والقنوات الناقلة، حيث تنتظر جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم هذه المباراة المثيرة بين في إطار الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، زتعد هذه المواجهة واحدة من أبرز مباريات البطولة، حيث يحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يعاني ريال مدريد هذا الموسم بحلوله في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط فقط، في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل اللقاء، موعده، القنوات الناقلة، وأبرز المعلومات المتعلقة بالمباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

سيقام اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وليفربول اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، في التوقيتات التالية:

الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة ليفربول وريال مدريد

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، وبالتحديد على قناة beIN Sports Premium 1 بجودة عالية HD.

معلق مباراة ليفربول وريال مدريد

سيكون المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي هو الصوت الذي يرافق المشاهدين خلال هذا الحدث الكبير.

تردد قناة beIN Sports Premium 1

لضمان متابعة المباراة بجودة ممتازة، يمكن ضبط تردد قناة beIN Sports Premium 1 على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

يدخل ليفربول المباراة بتشكيلة قوية تشمل:

حراسة المرمى: كليهر.

الدفاع: أرنولد، روبرتسون، فان دايك، كوناتي.

الوسط: مالك ألستر، جرافينبرخ، كورتس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد اليوم

يستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا وسط غيابات مؤثرة في صفوفه، وفقًا للتقارير،

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيلة التالية: