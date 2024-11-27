انت الأن تتابع خبر حزب المصريين: التنسيق المشترك بين مصر والأردن ضرورة حتمية لصالح القضية الفلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين أثناء زيارته لمصر.

وقال "أبو العطا"، إن زيارة العاهل الأردني إلى القاهرة مهمة وتأتي في توقيت دقيق وحساس تمر به المنطقة العربية والعالم أجمع، لا سيما في ظل أزمات كثيرة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو على مستوى العالم، موضحا أن زيارة الملك عبدالله الثاني إلى القاهرة ونتائج المباحثات مع الرئيس السيسي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك قوة العلاقات بين البلدين وتوافقها لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية في هذا التوقيت الصعب والظروف التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن حرص العاهل الأردني على استمرار اللقاءات والمباحثات مع الرئيس السيسي تبرهن على حرص الأردن على التعاون والتنسيق مع الشقيقة الكبرى مصر للتعامل مع الظروف الراهنة وقضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن العاهل الأردني لديه حرص شديد على التواصل الدائم مع الرئيس السيسي لتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا والتحديات وفي مقدمتها القضية الفلسطينية المركزية لكل من مصر والأردن، وأكدت نتائج المباحثات بين الزعيمين على الموقف المصري الأردني الثابت تجاه قضايا الأمة العربية.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الأردنية تحظى بخصوصية وأهمية شديدة بما يجعل البلدين يتحاوران ويتناقشان فيما يخص قضايا العالم العربي وفي المقدمة القضية أو الفلسطينية مع التطورات الراهنة سواء في الداخل الفلسطيني وكذلك الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأشقاء الفلسطينين، مؤكدا أن القاهرة وعمان تعملان معا من أجل استقرار الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن الأوضاع الراهنة سواء على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي أو الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط تحتاج دائما وأبدا إلى هذا التواصل الذي لا ينقطع بين مصر والأردن، مشيرا إلى أن مصر هى الشقيقة الكبرى للعالم العربي والأردن يؤكد دائما على دورها الريادي سواء إقليميا أو دوليا.

ولفت إلى أن زيارة العاهل الأردني إلى القاهرة لها دلالات كثيرة ومهمة في هذا التوقيت في ظل المخاوف من انفجار الأوضاع في المنطقة وخصوصا فيما يخص القضية الفلسطينية، موضحا أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني لديهما حرص شديد على استقرار الأوضاع والعمل على مواجهة التحديات والتطورات التي تحدث حاليا في الداخل الفلسطيني والمنطقة بشكل عام، مؤكدا أن الموقف المصري الأردني دائما وأبدا ما يسعى إلى نشر السلام واستقرار الأوضاع ولديهما رسالة واضحة بشأن القضايا العربية العربية.

ونوه بأن مصر والأردن، بينهما توافق كامل على اعتبار أن الدولتين هما ركائز الأمن القومى العربي.