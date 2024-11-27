ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي على الريق؟ .. أضرار لشرب الشاي بالحليب على معدة فارغة

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رياض - احمد صلاح - تناول مشروب الشاي بالحليب في الصباح من العادات اليومية لدى بعض الناس، الرغم من الآثار الضارة التي تصيب الجسم بسبب تناول الشاي على معدة فارغة يعتقد الكثيرون بأن الشاي بالحليب يعد خيارا صحيا لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي توجد في الشاي، ولكن للأسف الأمر أكثر تعقيدا، لأن الأضرار المحتملة لشرب الشاي بالحليب على معدة فارغة تفوق فوائده، وفيما يلي سوف نوضح لك بعض الأضرار التي يسببها شرب الشاي بالحليب على معدة فارغة لتتجنب هذه العادة.

أضرار لشرب الشاي بالحليب على معدة فارغة

من الآثار الضارة التي يسببها شرب الشاي باللبن في الصباح وقبل تناول الإفطار حدوث غازات وانتفاخات بالمعدة، لأن تناوله يثقل المعدة ويسبب صعوبة في عملية الهضم لخلو المعدة من الطعام الذي يساعد المعدة على هضم الطعام بسهولة وغيرها الكثير من الأضرار منها:

عسر الهضم والحموضة

الشاي بالحليب يوجد به مادة (التانين) التي تتسبب في حموضة عند تناول الشاي بالحليب على معدة فارغة، ويسبب أيضا حرقة المعدة، مما يجعل الشخص يشعر بعد الراحة خلال يومه، وخصوصا اذا كان الشخص يعاني أساسا من بعض مشاكل المعدة مثل القولون أو الحموضة.

تسارع ضربات القلب

يؤدي شرب الشاي بالحليب على معدة فارغة إلى استهلاك الكافيين بكميات كبيرة، مما يؤدي إلى تحفيز الجهاز العصبي، والذي بدوره يتسبب في الشعور بالقلق نتيجة لتسارع ضربات القلب.

وقد يصاب الأشخاص الذين يعانون من حساسية بسبب شرب الكافيين بالتوتر، وصعوبة التركيز، والأرق، وللحد من هذه التأثيرات ينصح بتناول وجبة صباحية صحية قبل تناول الشاي باللبن.

تقلبات مستوى السكر في الدم

يحدث شرب الشاي بالحليب على معدة فارغة تغيرات وتقلبات في مستوى السكر في الدم، والسبب في ذلك كمية السكريات التي يحتوي عليها الحليب بجانب الموجودة بالكافيين، مما يؤدي إلى ارتفاع ثم انخفاض في الطاقة.

مما يسبب الإرهاق والتعب طوال اليوم، والذي يؤثر سلبا على الحالة المزاجية والإنتاجية، ولذا يفضل تناول وجبة فطور صحية تحتوي على البروتين والدهون الصحية بجانب الشاي بالحليب.

نقص التغذية