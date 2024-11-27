وزارة العمل : ندوة تثقيفية عمالية بمقر جمعية رجال أعمال أسوان لتمويل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، ندوة تثقيفية عمالية ، بمقر جمعية رجال أعمال أسوان ، وبلغ عدد المشاركين ٢٧ مشارك من بنك كريدي اجريكول، و جمعية رجال أعمال اسكندرية للتمويل و شركة ريفي للتمويل، يأتي ذلك في إطار جهود المديرية و دورها في في توعية وتثقيف العمالة بالقطاع الخاص مما يجعل عجلة الإنتاج تدور بشكل أفضل وأكثر انجازاً .

وأوضحت ليلى عطا الله مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتحقيق النجاح الشخصى والمهنى ، ودعم الآخرين ، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية والفعاليات التي تهدف إلي تعزيز قدرات العنصر البشري ،

وأَضافت أن الندوة شملت التعريف بقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ و التعريف بعقد العمل الفردي و فترة الاختبار والاجازات والاجر ومشتملاته ، وحضر الندوة محمود عيسي وكيل المديرية ومصطفي بيرم المدير التنفيذي لجمعية رجال أعمال أسوان للتمويل ، و و حاضر بها عبد الحليم محمود _ مدير مكتب عمل اسوان