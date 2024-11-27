وزير الخارجية: هناك إرادة سياسية لتحقيق نقلة نوعية فى علاقات مصر وقطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:33 مساءً - قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن هناك إرادة سياسية من قيادتى البلدين للعمل على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين مصر وقطر في كافة المجالات، وتعزيز التشاور والتنسيق الكامل بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين.

أضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مع نظيره القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن الجهود المصرية القطرية استهدفت سرعة التوصل إلى صفقة لحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى الفلسطينيين.