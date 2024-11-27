نور إيهاب تؤكد انفصالها عن نور بدر بعد خطوبة استمرت عامين

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة نور إيهاب خبر انفصالها عن خطيبها نور بدر، الذي تم تداوله مساء أمس. وكانت العلاقة قد بدأت بخطوبة استمرت أكثر من عامين، حيث جمعتهما قصة حب طويلة، ولكنها انتهت أخيرًا.

تفاصيل الانفصال

في تصريحات لـ "ET بالعربي"، أكدت نور إيهاب الانفصال، لكن دون الكشف التفاصيل الكاملة للسبب وراء ذلك. كما أشارت إلى أنها قامت بحذف جميع الصور التي كانت تجمعها بخطيبها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

نور إيهاب في مسلسل «6 شهور»

على صعيد آخر، حققت نور إيهاب نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال مشاركتها في مسلسل "6 شهور". تدور أحداث المسلسل حول التنافس بين مراد ولطيفة على وظيفة مسؤول مبيعات في شركة عقارات خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر.

المسلسل يضم عددًا من النجوم بجانب نور إيهاب، منهم نور النبوي، مراد مكرم، فريدة رجب، مجدي بدر، وشريف حافظ. العمل من تأليف عمرو أبوزيد وإخراج مصطفى صولي.