حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - ننشر لكم حالة الطقس غدًا الخميس 28-11-2024 في مصر، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين الراغبين في التعرف على حالة الطقس يوميًا، وهو ما يجعلهم في أتم الاستعداد من حيث الملابس المناسبة وأيضا تحديد المواعيد المناسبة للخروج.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم حالة الطقس غدًا الخميس 28-11-2024 في مصر.

حالة الطقس غدًا الخميس 28-11-2024 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024 عبر حسابها الرسمي للفيسبوك، مع انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الأحوال الجوية وسقوط الأمطار في بعض المحافظات.



كما يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، ومائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية غدًا الخميس 28 نوفمبر 2024

انتشار شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الأيام القادمة 2024

و تأتي حالة الطقس المتوقعة في الأيام المقبلة، كما اوضحتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاء كالآتي:

• من يوم الجمعة 29 نوفمبر حتي يوم السبت 30 نوفمبر 2024



انتشار شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

• من يوم الأحد 1 ديسمبر حتي يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024



كما المتوقع ان تنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.