مخاطر الجلوس لفترات طويلة.. اكتشفها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - الأضرار الصحية نتيجة الجلوس المطول

الجلوس لفترات طويلة بات جزءًا من حياتنا اليومية، سواء كنت تجلس أمام الكمبيوتر للعمل، أو تستمتع بمشاهدة التلفاز، أو حتى تجلس للاسترخاء. وعلى الرغم من الراحة التي قد يوفرها الجلوس، إلا أنه يمكن أن يحمل معه العديد من المخاطر الصحية التي قد لا تكون واضحة فورًا، ولكن لها تأثيرات كبيرة على المدى البعيد.

مخاطر القلب والأوعية الدموية

إحدى أكبر الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع أكدت أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. فالجلوس المطول يمكن أن يؤثر على الدورة الدموية ويزيد من ضغط الدم مما يعزز فرص تكون الجلطات.

زيادة الوزن والسمنة

عند الجلوس لفترات طويلة، تنخفض نسبة الحرق، مما يزيد من احتمالية زيادة الوزن والسمنة. قلة الحركة أثناء الجلوس تعني أن الجسم لا يحرق السعرات الحرارية بنفس الفعالية كما يفعل أثناء الحركة، مما يؤدي إلى تراكم الدهون بشكل أكبر.

مشاكل في العمود الفقري

الجلوس لفترات طويلة يؤثر سلبًا على العمود الفقري ويزيد من احتمالية الإصابة بالآلام الظهر والرقبة. ذلك نتيجة للضغط المستمر الذي يتعرض له العمود الفقري بسبب الوضعية الخاطئة أو الانحناء المستمر.

الآثار النفسية والأضرار على الصحة العقلية

أظهرت الأبحاث أن الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشعور بالتوتر والقلق والاكتئاب. الحركة تساعد على إفراز المواد الكيميائية في الدماغ التي تساعد في تحسين الحالة المزاجية، بينما الجلوس يقلل من هذه الإفرازات.

نصائح لتقليل مخاطر الجلوس الطويل

للتقليل من تأثير الجلوس لفترات طويلة، يمكن اتباع النصائح التالية:

محاولة القيام بجولات مشي قصيرة كل ساعة.

الاستفادة من المقاعد المريحة التي تدعم الظهر.

ممارسة تمارين تمدد بسيطة لتحسين الدورة الدموية.

استخدام طاولات الوقوف عند الإمكان.

في الختام، في الوقت الذي يُعتبر فيه الجلوس جزءًا لا يتجزأ من حياتنا الحديثة، إلا أن الوعي بالمخاطر وإجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة يمكن أن يقلل بشكل كبير من تأثيره السلبي على صحتنا.