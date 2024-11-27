قصة حنان: من الظلم إلى النجاح.. إرادة امرأة تحدت الصعاب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي وحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، نستعرض قصة حنان، امرأة مصرية شابة تمكنت من تحويل معاناتها إلى قصة نجاح ملهمة.

بداية صعبة

نشأت حنان في بيئة محافظة، حيث تعرضت للعنف الأسري والتحكم في حياتها منذ سن مبكرة. واجهت صعوبات كبيرة في الحصول على التعليم، حيث حاولت أسرتها منعها من استكمال دراستها.

الإصرار على النجاح

رغم كل التحديات، تمسكت حنان بحلمها في تحقيق النجاح. صمدت أمام الضغوط الاجتماعية والعائلية، واستمرت في الدراسة والعمل بجد.

تحقيق الحلم

بعد سنوات من الجهد والصبر، تمكنت حنان من بناء مشروعها الخاص وتوظيف العديد من النساء. أصبحت قصة نجاحها مصدر إلهام للكثير من النساء اللاتي يعانين من ظروف مشابهة.

رسالة أمل

توجه حنان رسالة أمل لكل امرأة تعاني من العنف أو الظلم، مؤكدة أن الإصرار والعزيمة هما مفتاح النجاح.