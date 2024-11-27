الصيام المتقطع: سلاح جديد في الحرب ضد السرطان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - أصبح الصيام المتقطع في السنوات الأخيرة من أكثر أنظمة التغذية شعبية، وانتشرت شهرته بسبب فوائده المتعددة التي تتجاوز فقدان الوزن. فما علاقة الصيام المتقطع بالوقاية من السرطان؟ وما هي الآليات التي تعمل من خلالها؟

الصيام المتقطع والوقاية من السرطان: نظرة عميقة

يشير البحث العلمي إلى أن الصيام المتقطع قد يكون سلاحاً قوياً في مكافحة السرطان. هذا النظام الغذائي الذي يتناوب بين فترات الأكل والصيام يحفز الجسم على تنفيذ مجموعة من العمليات التي تعزز الصحة وتقاوم الأمراض، بما في ذلك:

الالتهام الذاتي: خلال فترات الصيام، يقوم الجسم بتنشيط عملية الالتهام الذاتي، وهي عملية طبيعية تتخلص من الخلايا التالفة والمستهلكة، مما يقلل من فرص تطور الخلايا السرطانية.

تحسين حساسية الأنسولين: يساعد الصيام المتقطع على تنظيم مستويات الأنسولين في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان المرتبطة بمقاومة الأنسولين.

تقليل الالتهاب: يقلل الصيام المتقطع من مستويات الالتهاب المزمن في الجسم، والذي يعتبر عاملاً مساعداً في تطور العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان.

كيف يعمل الصيام المتقطع؟

إصلاح الخلايا: يعمل الصيام المتقطع على تحفيز الجسم لإصلاح الخلايا التالفة وتجديدها، مما يقلل من فرص حدوث طفرات جينية تؤدي إلى السرطان.

تنظيم نمو الخلايا: يساعد الصيام المتقطع على تنظيم نمو الخلايا، مما يقلل من خطر تكون الأورام.

تقوية جهاز المناعة: قد يساعد الصيام المتقطع في تقوية جهاز المناعة، مما يجعله أكثر قدرة على مكافحة الخلايا السرطانية.

أنواع الصيام المتقطع

هناك العديد من طرق تطبيق الصيام المتقطع، من بينها:

16/8: الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام خلال 8 ساعات.

صيام يومي: الصيام ليوم كامل في الأسبوع.

صيام 5:2: تناول الطعام بشكل طبيعي لمدة 5 أيام وتقليل السعرات الحرارية بشكل كبير في يومين.

ملاحظات هامة

الاستشارة الطبية: قبل البدء بأي نظام غذائي جديد، يجب استشارة الطبيب خاصة إذا كنت تعاني من أي أمراض مزمنة.

التدرج: يجب البدء بالصيام المتقطع تدريجياً وتجنب التغييرات المفاجئة في النظام الغذائي.

التغذية المتوازنة: حتى أثناء الصيام، يجب التركيز على تناول الأطعمة الصحية والمغذية.

هذا وعلى الرغم من الحاجة إلى المزيد من الأبحاث، إلا أن الأدلة الأولية تشير إلى أن الصيام المتقطع قد يكون أداة قوية في الوقاية من السرطان. ومع ذلك، يجب عدم الاعتماد على الصيام المتقطع كحل وحيد للوقاية من السرطان، بل يجب اتباع نمط حياة صحي بشكل عام يشمل ممارسة الرياضة بانتظام وتناول غذاء متوازن.