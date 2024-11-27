الطيران المدني برأس الخيمة تحتفل بعيد الاتحاد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي الاحتفالية الوطنية التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع المطار بمناسبة عيد الاتحاد ال53 للدولة.

وحضر الاحتفالية الشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسمي، والمهندس إسماعيل البلوشي، المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، القائم بأعمال المدير العام للدائرة، وعدد من المسؤولين والشخصيات وموظفي الدائرة والمطار.

استهلت الاحتفالية بالسلام الوطني والقرآن الكريم، ثم قدمت طالبات أكاديمية رأس الخيمة الأمريكية، الرقصات والعروض الفلكلورية التراثية، التي عكست اعتزاز النشء بالقيادة والوطن والموروث الشعبي، وفرحتهم بهذه المناسبة الوطنية، فيما قدمت فرقة الشاعر الحربية الأهازيج التراثية، وشاركت فرقة موسيقى الشرطة، بعضاً من الفواصل والاستعراضات الوطنية، واختُتمت الاحتفالية بتقديم المسرحية الوطنية.