إنتر ميلان يجدد عقد مدافعه حتى 2028

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - أعلن نادي إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، عن تمديد عقد مدافعه الهولندي، دينزل دومفريز، حتى صيف 2028..

وكان من المقرر أن ينتهي عقد دينزل مع النادي الإيطالي، مع نهاية الموسم الحالي، ولكن إنتر تمكن من تجديد العقد حتى يونيو/حزيران 2028.

يذكر أن دومفريز انضم إلى صفوف إنتر ميلان، قادماً من آيندهوفن الهولندي في عام 2021، وشارك معه في 147 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 13 هدفاً، وصنع 21 آخرين.