آرني سلوت يعلن تشكيلة ليفربول لمواجهة ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - أعلن آرني سلوت، مدرب ليفربول، تشكيلة فريقه لمواجهة ريال مدريد، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة اللقاء عند الساعة 00:00 بتوقيت أبو ظبي، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى الريدز لتحقيق الفوز الخامس توالياً، واستعادة صدارة جدول الترتيب.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، كوناتي، برادلي.

خط الوسط: كورتيس جونز، جرافنبيرج، ماك أليستر.

خط الهجوم: لويس دياز، محمد صلاح، داروين نونيز.