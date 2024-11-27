لبلبة تبكي حكاياتها المؤلمة في “ABtalks”.. 17 عامًا من الرعاية والعطاء لوالدتها المريضة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - كشفت الفنانة المصرية القديرة لبلبة عن جوانب مؤلمة من حياتها الشخصية خلال استضافتها في برنامج “ABtalks” مع الإعلامي أنس بوخش، حيث تحدثت عن صراعها مع المرض والعزاء والحياة بعد فقدان أحبائها.

أبرز ما جاء في اللقاء:

17 عامًا من العطاء: كشفت لبلبة عن تفاصيل فترة مرض والدتها التي استمرت 17 عامًا، حيث كانت ترعاها كطفلة صغيرة، مؤكدةً أنها شعرت بسعادة كبيرة لرعايتها في تلك الفترة الصعبة.

فقدان عائلتها وأصدقائها: تحدثت لبلبة عن الصدمات المتتالية التي تعرضت لها بفقدان والدها وأخيها الكبير وعدد كبير من أصدقائها المقربين في الوسط الفني، مثل عاطف الطيب، وحيد حامد، وأحمد زكي، ونور الشريف، ومحمود عبد العزيز.

بداياتها الفنية: كشفت لبلبة عن بداياتها الفنية، مؤكدة أنها دخلت عالم الفن بالصدفة، وأنها اضطرت للعمل في العديد من الأعمال الفنية بسبب ظروفها المادية.

علاقتها بالجمهور: أكدت لبلبة على عمق علاقتها بجمهورها، وأنها تحرص على تقديم أعمال فنية راقية تقديرًا لحبهم ودعمهم المستمر.

أهمية اللقاء:

كشف جوانب خفية من حياة الفنانة: قدم اللقاء نظرة أعمق في حياة لبلبة الشخصية، وكشف عن الجانب الإنساني والعاطفي فيها.

تقدير الجماهير: عبرت لبلبة عن تقديرها الكبير لجمهورها، مؤكدةً أنها تعمل من أجلهم.

رسالة إيجابية: قدمت لبلبة رسالة إيجابية عن الحياة والصمود في وجه المصاعب.