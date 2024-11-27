بسمة وهبة تدافع عن عمر زهران في أولى جلسات محاكمته

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - شهدت أولى جلسات محاكمة المخرج عمر زهران، المتهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، تطورات مثيرة مع إعلان الإعلامية بسمة وهبة عن شهادتها لصالح المخرج.

بسمة وهبة تدافع عن صديق عمرها

أكدت بسمة وهبة في شهادتها أمام المحكمة على علاقتها الطويلة بـ عمر زهران والتي تمتد لأكثر من 30 عاماً، مشيرة إلى أنها تعرف جيداً مدى أمانته وشرفه. وأضافت أن حضورها كشاهد دفاع هو واجب عليها تجاه صديق عرفته عن قرب.

تأجيل القضية

قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل، وذلك بناء على طلب دفاع المتهم الذي طالب بتأجيل النظر في القضية لحين الاطلاع على الأوراق.

خلافات سابقة لا تؤثر على الشهادة

رغم وجود خلافات سابقة بين بسمة وهبة وعمر زهران، إلا أنها أكدت أن هذه الخلافات لا تمنعها من الشهادة لصالحه، خاصة وأنها مقتنعة ببراءته.

تأثر بسمة وهبة بوضع عمر زهران

أعربت بسمة وهبة عن تأثرها الشديد برؤية عمر زهران في المحكمة، خاصة وأنه يعاني من ظروف صحية صعبة. وأكدت أنها متأكدة من براءته وأن هذه التهمة ملفقة.