دوري أبطال آسيا (2) .. القوة الجوية والكويت ينعشان آمالهما بالتأهل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - تغلب القوة الجوية العراقي على نظيره ألتين أسير من تركمانستان، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا (2)..

هدفي الفريق العراقي حملا توقيع أسير أحمد أتايف (د7) بالخطأ في مرماه، وهيران أحمد (د31).

بهذا الفوز، رفع القوة الجوية رصيده 9 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن التعاون السعودي والخالدية البحريني بالمركزين الثاني والأول بالترتيب.

وضمن المجموعة الرابعة، تغلب الكويت الكويتي على ناساف الأوزبكي، بنتيجة 2-1.

ثنائية الكويت حملت توقيع كلاً من يحيى جبران (د43)، وعمرو عبد الفتاح (د55)، فيما سجل زوران ماروسيك (د43) هدف ناساف الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع الكويت رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، لينعش آماله بالتأهل، فيما تجمد رصيد ناساف عند 4 نقاط، في المركز الأخير.