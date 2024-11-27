القليوبية: ندوة تثقيفية عن السلامة والصحة المهنية وأعمال الدفاع المدني بمستشفى الأطفال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء توجيهات فخـــامة الرئيــــس عبد الفتــــاح السيســــي " رئيــــــس الجمــــهورية" لمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى» للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان ، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين كافة جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية ، ووفقاً للمحاور الرئيسة للمبادرة بإطلاق حملات توعوية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية والمستهدفة لذلك .وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران"وزير العمل"، وأيمن عطية محافظ القليوبية . وتحت الإشراف التنفيذي لمدير مديرية العمل بالقليوبية إيمان السيد، وفوزي صابر وكيل المديرية. وفي إطار مبادرة سلامتك تهمنا التي أطلقتها وزارة العمل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واستكمالاً لتفعيل المبادرة بالقليوبية عقدت مديرية العمل بالقليوبية ندوة بعنوان "سلامتك تهمنا" بمستشفى الأطفال التخصصي للأطفال ببنها بحضور 60 عامل ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل والإشراف التنفيذي لإدارة السلامة والصحة المهنية بديوان عام مديرية العمل بالقليوبية ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية لكل العاملين بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة ، للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من تلك المخاطر، بما يساهم فى زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار .

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية أن الندوة تضمنت عدد محاور وهي : ( مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها والدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي الارواح والمنشات من الحوادث ، واهداف السلامة والصحة المهنية ، وتحليل وتقيم مخاطر بيئة العمل ، المخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها ، ، وأنواع الحرائق وطرق الوقاية منها ومسبباتها ، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة والإخلاء ، الأكواد المتعارف عليها ) ، وأضافت سيادتها أن تلك الفعاليات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية واهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن .

وافتتحت الندوة م/ سارة سمير بالترحيب بالحضور، متناولة خلال كلمتها الحديث عن أهمية مبادرة سلامتك تهمنا والتعريف بالسلامة والصحة المهنية ، وحاضرت بالندوة م/ داليا عبد الغني "مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ببنها" تحدثت خلالها عن( مفهوم السلامة ، وأهدافها ، ومخاطر البيئة) ، ثم حاضرت مس / سحر أحمد أخصائي السلامة والصحة المهنية بالمستشفى تحدثت خلال كلمتها عن (الوقاية من الحريق ، وخطة الإخلاء ، والأكواد المتعارف عليها)

وفي ختام اللقاء تقدمت مديرية العمل بالقليوبية بخالص الشكر لمستشفى الأطفال التخصصي للأطفال ببنها لحسن الاستقبال ، و أعرب الحضور عن بالغ شكرهم لمعالي وزير العمل لما تقدمه الوزارة من توعية وإرشاد حرصاً على السلامة والصحة المهنية لكافة العاملين بالدولة ، وخالص الشكر لمعالي الوزير المحافظ لرعايته لكل هذه الفاعليات .