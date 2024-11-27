الفيصل الزبير يخوض آخر جولاته وسباقاته فـي تحدي فاناتيك كأس التحمُّل

على حلبة جدة وفـي سباق 6 ساعات

توجّه المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير الى جده مع فريقه «فريق المنار للسباقات بالتعاون الفني من جيتسبيد» المكون من النمساوي دومينيك باومان والكندي ميكائيل جرينيير وذلك للمنافسة على لقب فئة الكأس الذهبي تحدي فاناتيك جي تي العالمي 2024 من «أيه دبليو أس» - كأس التحمُّل، في الجولة الأخيرة من هذا الموسم - سباق 6 ساعات في جدة، الذي سيُقام نهاية الأسبوع الجاري، في المُدة ما بين 28 و 30 نوفمبر. يُقام السباق على حلبة كورنيش جدة التي تستضيف أيضاً سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بُطولة العالم للفورمولا واحد.

ويُشارك «فريق المنار للسباقات» في سيارة مرسيدس - أيه أم جي «جي تي 3 إيفو»، ويحتل حاليًا المركز الثاني في الترتيب العام المؤقت لبطولتي الفِرَق والسائقين، وسيتعيّن عليه خوض منافسةٍ قوية ضد «فريق ساينتلوك للسباقات» المكوّن من السائقين من بول إيفرار وجيل ماجنوس وجيم بلا من أجل الظفَر باللقبين. حيث يتأخرون بفارق 27 نقطة قبل الجولة النهائية في السعودية.

وسيتعيّن على «فريق المنار للسباقات» أيضاً الدفاع عن مركز الوصافة في الترتيب العام للبطولة في المعركة على اللقب، لأنهم يتجهون إلى جدة مع فارق تقدّم ضئيل يبلغ أربع نقاط أمام «فريق هوبت للسباقات» مع السائقين أرجون مايني وميشيلي بيريتّا ويوسف أويغا.

في حين تُنافس فريق «سي أس أيه للسباقات» و «تريسور أتيمبتو للسباقات» و «البحرين لرياضة السيارات» على المركز الرابع في الترتيب العام النهائي.

ويبلغ طول مضمار كورنيش جدة 6.174 كيلومتر، وقد استضافت النُسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى في ديسمبر 2021.

وتُعدّ ثالث أطول حلبة ضمن جدول جولات بُطولة العالم للفورمولا 1 بعد حلبتي سبا فرانكورشان في بلجيكا ولاس فيجاس ستريب في أمريكا.

واستضافت حلبة جدة أيضاً جولةً ضمن كأس العالم لسباقات السيارات السياحية 2022، لكن على مضمار أقصر طوله 3.45 كيلومتر.

برنامج السباق

تبدأ فعاليات الجولة بخوض تدريبات على التوقف في منصات الصيانة، يليها فترة تجارب غير رسمية، ثم التجارب لسائقين الفئة البرونزية بعد ظهر يوم الخميس (28 نوفمبر)، وستُجرى تدريبات إضافية على التوقف في منصات الصيانة صباح يوم الجمعة، يليها فترة تجارب رسمية مدتها ساعتان تبدأ الساعة الرابعة النصف عصرًا بتوقيت مسقط فيما تُقام فترة تجارب حرة من أجل التصفيات التأهيلية في الساعة التاسعة والربع ليلًا.

وتُقام التصفيات التأهيلية للسباق في الساعة 12.45 ظهرًا يوم السبت، المُوافق 30 نوفمبر. تصل الجولة ذروتها بانطلاقة سباق 6 ساعات في جدة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مسقط حيث يمتد معظمه تحت الأضواء الكشّافة في ليالي جدة الخريفية.

إضافةً إلى تحدي فاناتيك جي تي العالمي 2024 من «أيه دبليو أس» - كأس التحمُّل، تضم الجولة منافسات نادي السيارات الرياضية الخارقة السعودي، وسلسلة «جي تي 4» الأوروبية بدعمٍ من نادي رافا للسباقات.

الفيصل الزبير : نتطلع الى تحقيق نتيجة جيدة مع نهاية البطولة

قال المتسابق الدولي الفيصل الزبير: «إنها المرة الأولى التي نخوض فيها سباقًا في جدة. أعتقد أن الفريق بأكمله يتطلع إلى تحقيق نتيجة جيدة في نهاية الموسم ويبدو المضمار صعبًا للغاية، كونه حلبة شوارع على عكس حلبات السباق العادية وهو مضمار ضيق بين الجدران وسباقٌ مدته ست ساعات، مقابل ثلاث ساعات اعتياديًا، لذا لن يكون الأمر سهلاً بالمرة. مع ذلك، نحن مستعدون تمامًا للسباق ومتحمسون لخوضه.

واضاف نحن حاليًا في المركز الثاني في البطولة، المركز الأول بعيدٌ جدًا، ولأكون صادقًا، سيكون من الصعب الفوز بالبطولة وهذا لا يحدّ من طموحنا في محاولة الفوز. نأمل أن نتمكن من تحقيق الفوز وإنهاء الموسم في القمة».

الترتيب العام

الفريق النقاط

01- ساينتلوك للسباقات 107 نقاط

02- المنار - جيتسبيد للسباقات 80 نُقطة

03- هوبت للسباقات 76 نُقطة

04- «سي أس أيه» للسباقات 47 نُقطة

05- تريسور أتيمبتو للسباقات 43 نُقطة

06- 2 سيز لرياضة السيارات 39 نُقطة

07- كومتويو للسباقات 16 نُقطة