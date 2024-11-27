31 شهيدا فـي غارات على لبنان تركزت على الضاحية

بيروت ـ وكالات: استشهد ما لا يقلُّ عن 31 شخصًا وأصيب 16 آخرون إثر غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وألحقت أضرارًا بالمباني. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 26 شخصًا استشهدوا في جنوب لبنان، كما استشهد أربعة في محافظة بعلبك ـ الهرمل، وشخص واحد في منطقة الشويفات، وهو حي في الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي قضاء صيدا بمحافظة الجنوب، استشهد شخصان بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة الغازية، في الوقت الذي يجري فيه البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى المدمر جراء الغارة. وبهذا ترتفع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية في لبنان إلى 3768 شخصًا خلال 13 شهرًا ونحو شهرين منذ أن أطلقت إسرائيل عمليتها البَرِّيَّة.

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