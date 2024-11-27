إسرائيل تقصف جسورا سورية قريبة من الحدود مع لبنان

دمشق ـ ا.ف.ب: استهدفت غارات جوية إسرائيلية جسورًا عدة في منطقة القصير السورية قرب الحدود اللبنانية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري، في حين أعلنت وزارة الدفاع إصابة مدنيَّين. وقال التلفزيون إنّ «عدوانًا إسرائيليًّا استهدف جسور الجوبانية والدف وعرجون وبوابة النزارية في منطقة القصير بريف حمص». وتحدثت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وقوع أضرار. وجاء في بيان لوزارة الدفاع السورية أنه «حوالي الساعة التاسعة مساء الاثنين شنَّ العدوُّ الإسرائيلي عدوانًا جويًّا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفًا نقاط العبور التي استهدفها سابقًا على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص».

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