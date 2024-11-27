باكستان: مواجهات مع متظاهرين مؤيدين لعمران خان ومقتل 4 من الأمن

انهيار الهدنة واستئناف المواجهات الطائفية

إسلام أباد ـ ا.ف.ب: أفادت الحكومة الباكستانية بأن متظاهرين مؤيدين لرئيس الوزراء السابق عمران خان قتلوا أربعة من أفراد القوى الأمنية خلال تظاهرات في العاصمة إسلام أباد.

وقال وزير الداخلية محسن نقوي في بيان إن العناصر الأربعة في قوة رينجزر الرديفة «قتلوا في هجوم» شنَّه متظاهرون في وسط إسلام أباد.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، من جانبه، إلى أن «سيارة صدمتهم خلال هجوم» شنَّه «متظاهرون».

ودارت مواجهات في إسلام أباد بين آلاف المتظاهرين المؤيدين لخان وقوات الأمن التي استخدمت القوة لتفريقهم بعدما اخترقوا حواجزها ودخلوا العاصمة في الصباح الباكر للمطالبة بإطلاق سراح زعيمهم المسجون.

يأتي ذلك فيما استؤنفت المواجهات الطائفية الاثنين في شمال غرب باكستان بعد انهيار الهدنة، وفق ما أفاد عضو في الإدارة المحلية هناك.

وقال جويد الله محسود «رغم أن الجانبين اتفقا على هدنة (الأحد)، إلا أن أنباء عن اشتباكات وإطلاق نار ما زالت ترد من أماكن مختلفة». وأكد مسؤول أمني في كورام طلب عدم كشف هُوِيته أن «المواجهات مستمرة» في ثلاث مناطق على الأقل، لكنه قال إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات جديدة حتى الآن. وأضاف أن «هناك خلافات كبيرة بشأن تبادل الأسرى والجثث». وأوضح «بحسب معلوماتي تحتجز الطائفتان (السنية والشيعية) حاليًّا أكثر من 18 شخصًا رهائن بينهم ثماني نساء».