انت الأن تتابع خبر "استمتع بالشتاء".. أفضل 4 مشروبات شتوية ساخنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع بداية فصل الشتاء والشعور بالبرد يرغب الجميع بتناول مشروبات دافئة وصحية تعمل على تدفئة أجسادهم وتعزيز مناعتهم وتعطيهم طاقة، كما يوجد الكثير من المشروبات التي يمكنك تحضيرها خلال الشتاء والاستمتاع بالأجواء الشتوية معاها و تساعد على الاسترخاء، ونحن خلال المقال سنوفر مجموعة متنوعة من مشروبات شتوية ساخنة.

مشروبات شتوية ساخنة

سنوفر مجموعة متنوعة من المشروبات الشتوية التى تعطي إحساس بالدفء، وتساعد على تهدئة الأعصاب والاسترخاء وهي كالتالي:

مشروب القرفة

تعد القرفة من التوابل الشهية التي تستخدم لإعطاء الطعام أو المشروبات نكهة مميزة على الأطعمة والمشروبات.

هذه التوابل ليست فقط لذيذة ولكنها تمتلك فوائد كثيرة فهي تمتلك مضادات الأكسدة ومضادة للالتهابات.

كما أنها مفيدة لصحة القلب وتساهم في خفض مستويات السكر في الدم وتدخل في تحضير العديد من المشروبات سواء مع الحليب أو بدونه، وتعطي شعور بدفئ.

حليب اللوز

يتم خلط اللوز المطحون مع الماء الدافئ ويترك على النار بعض الوقت وستحصل على مشروب لذيذ وصحي.

وهذا لأن اللوز يعتبر كنزًا فيحتوي على فيتامين E والبوتاسيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الضرورية الأخرى.

الليمون الساخن

الليمون من فصيلة الحمضيات وهو يحتوى على فيتامين C الذي يعزز مناعتك وصحة بشرتك، كما أنه يساهم في تخفيف احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

وخلال فصل الشتاء يمكنك الاستمتاع بشرب ماء الليمون الساخن الذي سيساعدك في طرد السموم من جسمك.

حليب الكركم