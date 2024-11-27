حماس: مستعدون لوقف إطلاق النار
رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مع "إسرائيل"، مؤكدة استعدادها للتعاون من أجل التوصل لاتفاق مماثل ينهي الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت حركة حماس، في بيان اليوم: "معنيون بوقف العدوان على شعبنا ضمن محددات وقف العدوان على غزة التي توافقنا عليها وطنياً، وهي وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقة وكاملة".
وأضافت: "قبول العدو بالاتفاق مع لبنان دون تحقيق شروطه التي وضعها، هو محطة مهمّة في تحطيم أوهام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بتغيير خارطة الشرق الأوسط بالقوة، وأوهامه بهزيمة قوى المقاومة أو نزع سلاحها".
وتابعت: "مطمئنون إلى استمرار محور المقاومة في دعم شعبنا، وإسناد معركته بشتى الوسائل الممكنة".
كما دعت "حماس" في بيانها الدول العربية والإسلامية وقوى العالم الحر إلى "حراك جاد وضاغط على واشنطن والاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه الوحشي على شعبنا الفلسطيني، وإنهاء حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة".
ويأتي ذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" و"إسرائيل" حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر اليوم بتوقيت بيروت (2:00 ت.غ)، لينهي المعارك بين الجانبين التي استمرت منذ 8 أكتوبر 2023.
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