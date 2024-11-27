انت الأن تتابع خبر شيكابالا على رأس 5 غيابات للزمالك أمام بلاك بولز بالكونفدرالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفتقد الزمالك، لجهود 5 لاعبين، في مواجهة اليوم التي تجمعه بنظيره بلاك بولز الموزمبيق، وذلك في اطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك، أمام بلاك بولز، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 من نوفمبر الجاري، ويُقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويطمح الفارس الأبيض، في تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة، حتى يتمكن من تحقيق انطلاقة قوية في مستهل مشواره في الكونفدرالية.

غيابات الزمالك أمام بلاك بولز

ويغيب عن الزمالك، كل من محمود عبد الرازق شيكابالا، لاصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، ناصر ماهر، الذي يعاني من شد وإجهاد في العضلة الخلفية.

كما يتواصل غياب كل من محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي، أحمد حمدي، لعدم تعافيهما من إصابة الرباط الصليبي.

تصريحات جوميز عن مباراة الزمالك وبلاك بولز

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة بلاك بولز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية صعبة جداً.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" سنواجه منافساً قوياً من الناحية البدنية، ويمتلك لاعبين أصحاب سرعات في الأجنحة، كما أنه يمتلك مهاجم صاحب مهارات، ويجيدون استغلال الكرات الثابتة، وهو ما قد يسبب متاعب لفريقه".

وتابع المدير الفني :" لابد أن نقوم بدورنا من أجل تحقيق الفوز والظهور بأفضل مستوى، وحزين لعدم تواجد الجماهير في لقاء الغد، وسنلعب من أجلهم لتحقيق الفوز من أجل بداية قوية في البطولة".

وواصل جوميز :" لابد من احترام جميع المنافسين، وأي فريقه أوجهه كأنني أواجه ريال مدريد أو برشلونة، أو بايرن ميونيخ، ومن الممكن أن أغير طريقة اللعب ولكن الأهم هو التركيز".

وأضاف المدير الفني :" الفريق الأقل حظوظاً قبل المباراة من الممكن أن يحقق مفاجأة إذا لم تحترمه بالشكل المناسب، ونحن نمثل أحد أكبر الأندية في أفريقيا ولدينا تاريخ وعلينا أن نلعب بقوة وطاقة ولابد من تحقيق الفوز بمجهودنا والتركيز في الملعب".

وفيما يخص طلبه التعاقد مع أوفي إيجاريا قال جوميز :" هو لاعب كبير وأغرب في ضمه منذ فترة، وأتمنى أن يكون معنا في يناير وأتوقع أن يحبه الجمهور إذا لعب مباريات مع الفريق".