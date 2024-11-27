بنزيما يطلب من اتحاد جدة ضم زميله السابق

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن النجم الفرنسي، كريم بنزيما، قائد الاتحاد السعودي، عرض على مواطنه، فيرلاند ميندي، مدافع ريال مدريد، الانتقال لصفوف الفريق السعودي.

ووفقاً لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، اقترح بنزيما على زميله السابق، ميندي، الانضمام لصفوف العميد، بداية من الموسم المقبل، كما طلب من إدارة النادي السعودي العمل على إتمام الصفقة.

وأشار البرنامج، إلى أن ريال مدريد سيكون منفتحاً على رحيل ميندي، خاصة بعد اقترابه من ضم ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ.

وأفاد البرنامج في تقريره، إلى أن فران جارسيا سيكون المدافع البديل في حال رحيل ميندي وانضمام ألفونسو ديفيز.

جدير بالذكر، أن ميندي جدد عقده مع ريال مدريد خلال الأسابيع الماضية، حتى 2027، ولكن دون إعلان رسمي من النادي الإسباني، حتى الآن.