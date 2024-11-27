الرئيسي يشارك فـي المؤتمر العالمي التاسع للريادة والابتكار والتميز

شارك فهد بن عبد الله الرئيسي الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد العماني لكرة القدم سابقا بورقة في أعمال المؤتمر العالمي التاسع للريادة والابتكار والتميز الذي اقيم مؤخرا بقاعة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث استعرض المؤتمر والذي اقيم على مدار يومين تقديم خلاصة التجارب الناجحة وإبراز خبرات النخب من الرواد في القيادة والإدارة والفن والرياضة والأدب وتقديم دروس قابلة للتطبيق، ليستفيد منها الشباب، مع مسعى حثيث لغرس قيم العمل المخلص، والولاء والشغف في نفوسهم لتحقيق الأفضل لأوطانهم.

وتضمنت ورقة الرئيسي على عرض لسيرته الذاتية، والخبرات التي اكتسبها وسبل تطويع خبراته ودراسته الأكاديمية لخطط تنفيذية قابلة للقياس بالإضافة إلى عدة محاور هي: الجانب الإداري والقيادي والبرامج الفنية ضاربًا نموذجًا على ذلك بترأسه لمشروع مراكز إعداد الناشئين، كما تطرق إلى أطروحة الاستضافات المحلية والدولية للمسابقات والأحداث الرياضية، وعرض مزاياها الاقتصادية والفنية والإعلامية والتحديات التي تواجهها ونموذج لاستضافة ناجحة تتفق مع الهدف والموازنة. وأكد الرئيسي خلال المؤتمر أن تطوير الرياضة بشكل عام يحتاج لدعم أكاديمي ودراسات معمقة للقائمين على شؤونه، وتمكين متخذ القرار من القدرة على اتخاذ قرارات صحيحة مستندة على مبادئ البحث العملي ومواجهة الأزمات، وتطويع مبادئ الحوكمة وحسن إدارة الأموال وتطويع الموارد بشقيها البشرية والمالية نحو تحقيق الهدف وسبل استخدام البدائل لتعزيز بنود الموازنات. وحظي فهد الرئيسي بالتكريم من رئيس المؤتمر المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، تقديرًا لمسيرته الرياضية الطويلة.