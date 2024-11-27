انطلاق نهائيات كأس العالم لسداسيات كرة القدم «سوكا»

غدا وبمشاركة 40 فريقًا

تنطلق غدا «الجمعة» نهائيات كأس العالم لسداسيات كرة القدم «سوكا» والتي تستضيفها سلطنة عُمان بمشاركة 40 فريقًا من مختلف دول العالم للتنافس على لقب البطولة، وتستمر حتى 7 ديسمبر القادم ويُقام هذا الحدث للمرة الأولى في سلطنة عُمان، حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 5 فرق تتنافس للوصول إلى الأدوار النهائية وقد أكملت اللجنة المنظمة للبطولة كافة استعداداتها وتحضيراتها النهائية للانطلاق الحدث الرياضي الهامة.

وكانت قرعة البطولة أوقعت الفريق العُماني في المجموعة الأولى مع فرق أميركا وإيطاليا وكندا وقطر، وفي المجموعة الثانية فرق ألمانيا وبلغاريا وجورجيا وليبيا وصربيا، وضمت المجموعة الثالثة اليونان وبلجيكا وقبرص والكويت والعراق، أما المجموعة الرابعة فضمت البرازيل ومصر وأيرلندا وكولمبيا وإيران، وفي المجموعة الخامسة جاءت بولندا وفرنسا وتركيا وباكستان وهايتي، فيما ضمت المجموعة السادسة المكسيك ولاتفيا وألبانيا وبيرو وأستراليا، وضمت المجموعة السابعة كازاخستان وإنجلترا ورومانيا والأرجواي والسودان، أما المجموعة الثامنة والأخيرة فضمت كرواتيا وهنجاريا والأرجنتين وتونس وجنوب أفريقيا. وسوف يقام على هامش البطولة العديد من الفعاليات المصاحبة التي ستنطلق يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً طيلة أيام البطولة، وتستهدف هذه الفعاليات جميع أفراد الأسرة، وتشمل أنشطة ترفيهية وثقافية متنوعة.